 محمود عاشور حكم تقنية فيديو في مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محمود عاشور حكم تقنية فيديو في مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي

محمد جلال
نشر في: السبت 14 يونيو 2025 - 7:30 م | آخر تحديث: السبت 14 يونيو 2025 - 7:30 م

اختارت لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم المصري محمود عاشور ليكون حكمًا رئيسيًا لتقنية الفيديو (VAR) في مباراة افتتاح الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية 2025، التي ستجمع بين بايرن ميونخ الألماني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وستقام المباراة على ملعب تي كيو إل ضمن منافسات البطولة التي تنطلق في 14 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو 2025.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق استدعاء عاشور ضمن قائمة الحكام المختارين من قبل الفيفا لإدارة مباريات البطولة، بعد تلقيه إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي.

ويشارك بايرن ميونخ بصفته بطل دوري أبطال أوروبا 2020، بينما يمثل أوكلاند سيتي قارة أوقيانوسيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال المنطقة.


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