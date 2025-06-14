إيران تعلن السيطرة على حرائق اندلعت جراء ضربات إسرائيلية على مصافي غاز

أعلنت إيران، مساء السبت، السيطرة، على حريق اندلع في مصفاتين جراء الضربات الإسرائيلية.

وقالت وزارة النفط الإيرانية، في بيان، إنها سيطرت على حريق إثر هجوم إسرائيلي على مصفاة بحقل بارس ومصفاة فجر جم جنوب غربي البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن إسرائيل استهدفت منشآت حقل بارس الجنوبي للغاز في ميناء كنجان في محافظة بوشهر، والذي يعد الحقل الأكبر جنوب إيران.

وقالت إن طائرة مسيّرة انتحارية إسرائيلية أصابت أحد مصافي المرحلة الرابعة عشرة في حقل بارس الجنوبي.

وأفادت بأن الانفجار تسبب في اندلاع حريق في جزء من المصفاة.

وكانت إيران قد حذّرت في وقت سابق، من أنها سترد بالمثل عبر استهداف البنية التحتية للطاقة والاقتصاد في إسرائيل، في حال استهدفت إسرائيل المنشآت الاقتصادية أو الطاقة الإيرانية.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث خطير جدا" في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعا استراتيجيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة وتعليمات التعتيم المفروضة من قبل الجيش.