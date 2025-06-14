نتنياهو: ما فعلناه في إيران لا يُقارن بما سيأتي

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، بتصعيد المواجهة مع إيران قائلا، إنّ تل أبيب "ستضرب كل موقع وكل هدف تابع للنظام هناك".

وفي خطاب متلفز تابعته الأناضول، قال نتنياهو: "قريبا جدا سترون طائرات سلاح الجو الإسرائيلي فوق سماء طهران، سنضرب كل موقع وكل هدف تابع للنظام"، على حد زعمه.

وأضاف: "سنضرب في كل مكان وكل هدف يتبع لنظام آية الله".

وادعى نتنياهو، "تحقيق إنجازات في إيران، ووجهنا ضربة قاصمة لموقع تخصيب (اليورانيوم) الرئيسي هناك".

وأشار إلى أنّ الجيش الإسرائيلي "تمكن من استهداف الفريق القيادي للمشروع النووي الإيراني".

وتابع نتنياهو تهديده بالقول: "ما فعلناه بإيران حتى الآن لا يقارن بما سنفعله في الأيام المقبلة".

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّ "هدف العملية العسكرية الحالية هو إحباط التهديد المزدوج المتمثل بالسلاح النووي والصواريخ الباليستية".

وأضاف: "نحن نقوم بالعملية الحالية في الدقيقة 90، إذ أنّ إيران تخطط لإنتاج أكثر من 20 ألف صاروخ باليستي خلال السنوات القليلة المقبلة"، وفق ادعائه.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى".

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها حتى الآن ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث خطير جدا" في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعا استراتيجيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة وتعليمات التعتيم المفروضة من قبل الجيش.

والهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعد الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا واضحا من "حرب الظل" التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.