ألمانيا تمدد سيطرة الحكومة على مصفاة نفط كبرى مملوكة لروسيا

أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة (د ب أ)، اليوم الجمعة، أن الحكومة الألمانية ستمدد سيطرتها على مصفاة نفط كبر، تمتلك حصة الأغلبية فيها شركة النفط الحكومية الروسية "روسنفت" لمدة 6 أشهر أخرى.

وقالت الوزارة لـ(د.ب.أ) إن الحكومة تخطط للاستشهاد بالمصالح الأمنية في توسيع سيطرتها على شركتي "روسنفت دويتشلاند" و"آر.إن للتكرير والتسويق" التابعتين لشركة "روسنفت".

وتقوم مصفاة "بي سي كيه"، الواقعة في بلدة شفيت شرقي ألمانيا على الحدود مع بولندا، بتزويد الوقود إلى جزء كبير من شمال شرق ألمانيا.

وستستمر الوصاية، التي كان من المقرر أن تنتهي في وقت لاحق من هذا الشهر، حتى 10 مارس 2024.

وقال ميشائيل كيلنر، وهو مسئول كبير في وزارة الاقتصاد، إن ألمانيا كانت على اتصال وثيق مع بولندا المجاورة بشأن إجراءات تأمين إمدادات الطاقة.

وأضاف: "لقد تم تعزيز الموقع في الأشهر الأخيرة. ولم تكن هناك أي اختناقات في الإمدادات على الإطلاق"، موضحا أن الحكومة تضع حزمة من الإجراءات لمعالجة مستقبل المصفاة وتأمين الوظائف فيها.

وسيطرت الحكومة الألمانية على المصفاة في سبتمبر 2022 في خضم عقوبات صارمة ضد الشركات الروسية في أعقاب العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا.

وكان الهدف من المصفاة في الأصل معالجة النفط الروسي المستورد الذي يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب، ولكن تم تحويلها منذ ذلك الحين إلى تكرير النفط المستورد من كازاخستان والذي يتم جلبه عبر موانئ بحر البلطيق.

وحاولت شركة "روسنفت" الطعن في الوصاية أمام المحكمة، لكن دون جدوى.