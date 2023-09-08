ابنة صاحب العقار المنهار بالقبة: كنت نائمة وأخرجوني أنا وشقيقتي من تحت الأنقاض

كشفت شيماء زين ابنة صاحبة عقار حدائق القبة المنهار، عن تفاصيل الحادث الذي أسفر عن وفاة والدها ووالدتها وشقيقيها.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أنه بعد عودة والدها وشقيقها من صلاة الفجر وأثناء تواجدهما تحت المنزل، انهار العقار قبل دخولهم، هذا إلى جانب وفاة والدتها أيضًا أثناء صلاتها الفجر.

وتابعت حديثها، بأنها كانت نائمة وقت انهيار العقار هي وشقيقتها وشقيقها الأكبر، معقبة: «كنت نايمة وصحيت والناس بيخرجوني من تحت الأنقاض أنا وأختي».

وأكدت أن شقيقتها مازالت بالعناية المركزة تتلقى العلاج، منوهة بأن هناك متابعة من قبل أقاربها.

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين، إثر انهيار منزل في حدائق القبة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتم رفع الأنقاض بالكامل.

وكشفت المعاينة الأولية انهيار عقار مكون من 4 طوابق ومصرع شخصين وإصابة 4 آخرين جراء الحادث، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود العيان وجمع المعلومات حول الواقعة وملابسات والاستعلام عن وجود مفقودين آخرين، وجرى تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.

وهذه الواقعة تعيد للأذهان، واقعة انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، في 17 يوليو الماضي، بعد أن تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع انهيار وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع الحى بمعدات لرفع الأنقاض.