السجن 6 أعوام وغرامة 200 ألف جنيه لمتهم بحيازة سلاح ومخدرات في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، الخميس، "ر.ع.ع"، بالسجن المشدد لمدة 6 أعوام، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 200 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 18590 لسنة 2023 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وسلاح ناري، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وحال مباشرة مباحث تأمين الطرق أعمالهم في نقطة تفتيش الكيلو 21 بالطريق الساحلي، أبصرت القوة سقوط سلاح ناري "مسدس" من المتهم، وذلك حال محاولته استقلال سيارة، وبمحاولة التقطاه فطنت له القوة الأمنية، وتركه محاولًا الفرار وبحوزته حقيبة يد، فتم ضبطه وبانتزاع الحقيبة من يده تبين أن بداخلها 3 لفافات لمخدر الهيروين، ولفافة لمخدر الأيس، وميزان إلكتروني حساس، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح للدفاع عن النفس.

وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم إحتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: خالد عبد السلام خلف، ووائل عزيز حسن مهنا، والدكتور إيهاب السعدني.