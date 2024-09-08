الحوار الوطني: قضية التعليم من أولويات طاولة الحوار وحظيت باهتمام الرئيس

قالت إدارة الحوار الوطني إن قضية التعليم كانت من أولويات القضايا التي طرحت على طاولة الحوار الوطني في المرحلة الأولى، وحظيت باهتمام كبير من قِبل رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمحو الأمية .

وأشار الحوار الوطني إلى أن قضية التعليم كانت من أولويات القضايا التي طرحت على طاولة الحوار الوطني في المرحلة الأولى، وحظيت باهتمام كبير من قِبل رئيس الجمهورية، وأسفرت المناقشات عن الخروج بمجموعة من التوصيات لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وضمان توفير تعليم جيد وعادل لجميع أبناء الوطن.

ولفت بيان إدارة الحوار الوطني إلى أنه من أبرز هذه التوصيات جاءت التوصية الخاصة بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والبحث والابتكار، التي لاقت استجابة سريعة من مجلس الوزراءن وصدر قرار بالموافقة على مشروع قانون إنشاء هذا المجلس في مايو من العام الجاري، ليكون لدينا مظلة توحد وتضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقق التكامل بينها، وتراقب تنفيذها، بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.

وأضاف: "هذه التوصية التي كانت محل توافق تام، وطالما طالب بيها المعنيين بقضية التعليم والقائمين عليه".