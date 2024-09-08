أكد محمد بركات، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب مصر الأولمبي، أن الفراعنة الصغار كان بإمكانهم الوصول للمباراة النهائية بأولمبياد باريس 2024، مشيرا إلى أن محمد صلاح، نجم ليفربول، كان الخيار رقم 1 لدى البرازيلي روجيرو ميكالي في قائمة اللاعبين فوق السن الذي كان يرغب في ضمهم لقائمة الأولمبي.

قال محمد بركات في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر»:" منتخب مصر الأولمبي كان يستطيع الوصول للمباراة النهائية في أولمبياد باريس".

أضاف بركات:" لعبنا ٨ مباريات في أسبوعين في الأولمبياد وكان له تأثير كبير على اللاعبين خاصة وأنهم في بلدان مختلفة".

أشار بركات:" ميكالي كان يضع محمد صلاح الاختيار رقم ١ في أولمبياد باريس، ومن ضمن الأسماء الأخرى مصطفى محمد وأمام عاشور وحمدي فتحي وأحمد حجازي وتريزيجيه".

أوضح بركات:" هناك مزايدات حدثت على وطنية الأهلي لرفضه انضمام اللاعبين للمنتخب ولكني أرفض مثل هذه الاقاويل لأن الأهلي كان دائما يضع اسم مصر فوق أي حاجة".

أتم:" لم أحضر أي اتفاق بخصوص خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب للمشاركة مع بيراميدز ضد الأهلي في مبارة الدوري".