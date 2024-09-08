أنوشكا: رفعت قضية على صاحب كلب وأخدت تعويض 50 ألف جنيه

قالت الفنانة أنوشكا، إن "جراند أوتيل"، من أفضل الأعمال التي قدمتها وكان علامة مميزة في مشوارها الفني، ثم يليله مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولكنها لم تتخوف من تقديم دور والدة النجمة هند صبري في ذلك العمل.

وتحدثت أنوشكا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة :"مكنتش خايفة لما قدمت دور أم هند صبري في مسلسل حلاوة الدنيا والدور كان تحدي كبير بالنسبة ليا، لأن فرق السن اللي بينا مكانش كبير، وهند عملت مجهود وأنا كمان عملت مجهود ورجاء الجداوي الله يرحمها كانت عاملة زي رمانة الميزانة وربنا كان كارمنا".

وأردفت الفنانة أنوشكا، عن قصة كسبها لقضية تعود لعام 2021، عندما قام "كلب" بعض كلبها دون أن يقوم صاحبه بربطه بقلادة حتى لا يهاجم أحد مثلما حدث معها ومع كلبها، موضحة أن المحكمة حكمت لصالحها بمبلغ 50 ألف جنيه.

واستكملت أنوشكا، حديثها قائلة: "كان في قضية فعلا وكسبت القضية واتحكم على صاحب الكلب بـ50 ألف جنيه لأنه اقتناء حيوان معناه إنك بتقني روح والروح دي ليها عقل بيفكر وفي أصول ومينفعش أنه يمشي في الشارع بدون ما يربط الكلب بتاعه".

واختتمت أنوشكا حديثها قائلة: "رفعت قضية احتراماً للكلب وحصل هجوم عليا وتداركنا الموقف والقضاء حكم عليه بالغرامة ومينفعش اللي يقتني كلب يرعب بيه حد تاني أو يسيبه ممكن يتخطف أو يهاجم حد".