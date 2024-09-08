فنزويلا تعلن سحب التفويض الممنوح للبرازيل لتمثيل الأرجنتين

أعلنت كاراكاس يوم السبت أنها سحبت تفويض البرازيل لتمثيل مصالح بوينس آيرس في فنزويلا، والذي تم منحه عقب طرد الدبلوماسيين الأرجنتينيين من البلاد بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.

وكانت البرازيل قد تولت إدارة أعمال سفارة الأرجنتين في كاراكاس منذ بداية أغسطس الماضي في أعقاب الانتخابات الرئاسية الفنزويلية التي أجريت في 28 تموز/يوليو، والتي شابتها اتهامات بالتزوير الواسع النطاق.

وقالت كاراكاس إن صلاحية البرازيل لتمثيل المصالح الأرجنتينية ستنتهي بأثر فوري، مشيرة، بدون تقديم أدلة، إلى أن مؤامرات لاغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونائبته ديلسي رودريجيز يجري التخطيط لها من داخل المنشأة الدبلوماسية.

وزعمت الحكومة الفنزويلية أن المتآمرين كانوا من المعارضة وقد أقاموا في السفارة الأرجنتينية منذ ما يقرب من ستة أشهر.

وقالت الحكومة الأرجنتينية مساء الجمعة إن قوات الأمن وعملاء المخابرات في فنزويلا أحاطوا بمبنى سفارتها في كاراكاس.

وفي وقت سابق من نفس اليوم، قالت وزارة الخارجية الأرجنتينية إنها طلبت من مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرة توقيف ضد مادورو.

وكان مادورو، الذي تولى السلطة منذ عام 2013، قد حصل على فترة ولاية ثالثة في الانتخابات المتنازع عليها بعد أن أعلنت الهيئة الانتخابية في البلاد - والتي يغلب عليها الموالون للحكومة - فوزه في الانتخابات.

ولم تقدم الحكومة أي أرقام حقيقية بشأن أعداد الناخبين لدعم فوز مادورو. وتدعي المعارضة فوز مرشحها، الدبلوماسي السابق إدموندو جونزاليس/75 عاما/، كما حصلت على تأييد ملحوظ من دول أخرى في المنطقة والولايات المتحدة.

ومنذ التصويت، شنت الشرطة حملة قمعية على المتظاهرين المناهضين لمادورو. وقالت منظمة الحقوق غير الحكومية (البرنامج الفنزويلي للتعليم والعمل في مجال حقوق الإنسان) أو (بروفيا) إن 25 شخصا فقدوا حياتهم حتى الآن وتم اعتقال أكثر من 2400 شخص.

وفي تصعيد كبير للوضع، قالت النيابة العامة الفنزويلية يوم الاثنين الماضي إنه تم إصدار مذكرة توقيف ضد جونزاليس، الذي اعترفت به الولايات المتحدة والعديد من دول أمريكا اللاتينية كفائز في الانتخابات.