اجتماع في الجامعة العربية للجنة متابعة تنفيذ القرارات برئاسة البحرين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقدت لجنة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، اجتماعها قبيل انطلاق أعمال الدورة 162 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة اليمن.

وتترأس لجنة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل المندوب الدائم لمملكة البحرين التى تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، وبحضور السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وتضم هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة تضم كل من السعودية، رئيس القمة العربية العادية 32، والبحرين رئيس القمة العربية العادية 33، والعراق رئيس القمة العربية 34.

كما ضم الاجتماع ترويكا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بعضوية المغرب رئيس الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وموريتانيا رئيس الدورة 161، واليمن رئيس الدورة 162 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.