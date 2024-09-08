تحدث مجدي طلبة، نجم النادي الأهلي السابق، عن أزمة أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

قال مجدي طلبة في تصريحات عبر قناة «TeN»:" حسام حسن غير مقتنع بأحمد حجازي منذ توليه تدريب المنتخب، ولم يشارك تحت قيادته في بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية أمام نيوزيلندا و كرواتيا ، وكذلك في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم".

أضاف:" أحمد حجازي لاعب محترف، ويمتلك خبرات كبيرة، وكان من الأفضل ألا يستدعيه حسام حسن منذ البداية، فهي أزمة بلا داعي".

أتم:" كنت أتمنى انضمام عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي لقائمة المنتخب في المعسكر الجاري، فهو يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، وأرجو أن يتخلى حسام حسن عن الخلافات السابقة مع أي لاعب، وإعلاء مصلحة المنتخب الوطني".