مصدر أمني أردني لـ الجزيرة: إغلاق جسر الملك حسين في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر

أفاد مصدر أمني أردني لفضائية «الجزيرة»، بإغلاق جسر الملك حسين في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب حادث إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.

من جانبها قالت فضائية «العربية»، إن الجيش الإسرائيلي ينصب حواجز على مداخل مدينة أريحا، بعد الحادث الذي وقع عند المعبر الحدودي بين الضفة والأردن.

#النشرة_الصباحية | مراسل #قناة_العربية: الجيش الإسرائيلي ينصب حواجز على مداخل مدينة #أريحا بعد حادثة إطلاق النار عند معبر الملك حسين الحدودي بين الضفة والأردن pic.twitter.com/HZhswudHsM — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 8, 2024

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفاصيل حادث إطلاق النار عند معبر اللنبي (الكرامة) على الحدود مع الأردن، والذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين حتى الآن.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، إن «مطلق النار وصل عبر الأردن إلى المعبر على متن شاحنة، ثم أطلق النار على القوات التي تحرس المكان».

وأشار إلى أن قوات الأمن تمكنت من تحييد منفذ إطلاق النار، قائلًا إن «الحادث أدى إلى مقتل 3 مدنيين إسرائيليين أصيبوا نتيجة الهجوم».

ولفت إلى أن قوات الأمن تجري عملية تفتيش لشاحنة المنفذ عند جسر اللنبي خشية أن تكون «مفخخة».