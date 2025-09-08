جمهورية التشيك تطرد دبلوماسيًا من بيلاروس بسبب مزاعم بالتجسس

طردت جمهورية التشيك دبلوماسيا من بيلاروس بسبب مزاعم بالتجسس، حسبما أعلنت وزارة الخارجية في براج، اليوم الاثنين، مع اعتباره شخصا غير مرغوب فيه.

واتهمت وكالة الاستخبارات الداخلية التشيكية، الدبلوماسي بأنه جزء من شبكة تجسس تم تفكيكها الآن، وكانت تشغلها وكالة الأمن البيلاروسية.

وأفادت وكالة الاستخبارات الداخلية التشيكية بأنها عملت مع أجهزة الاستخبارات في المجر ورومانيا، بالإضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست"، للكشف عن الشبكة.

وسلط مايكل كوديليكا مدير وكالة الاستخبارات الداخلية التشيكية الضوء على القضية كمثال على أهمية التعاون الدولي في ظل المناخ الأمني الحالي في أوروبا.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات إضافية، قائلاً: "لمواجهة هذه الأنشطة المعادية بنجاح في أوروبا، نحتاج إلى تقييد حركة الدبلوماسيين المعتمدين من روسيا وبيلاروس داخل منطقة شنجن"، في إشارة إلى منطقة السفر في أوروبا التي لا تتطلب تأشيرة دخول على الحدود .