محافظ الفيوم يفتتح معرض «أهلاً مدارس 2025» بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، أمس الأحد معرض "أهلاً مدارس 2025"، الذي تنظمه الغرفة التجارية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، أمام نادي المعلمين بمدينة الفيوم، لبيع الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية، بأسعار مخفضة.

جاء ذلك بحضور، سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب مجدي طه جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، و خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أقسام المعرض المختلفة، والتي تشتمل على كافة مستلزمات المدارس، من ملابس وحقائب وأحذية وأدوات مدرسية، بالإضافة إلى بعض المنتجات الغذائية كالأجبان والعسل والسكر والأرز والمكرونة والزيوت، وبعض اللوازم المنزلية مثل المنظفات وغيرها، وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة، واستمرارية المعرض حتى نهاية الشهر الجاري، وتوفير المستلزمات المدرسية بالمعرض بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين.

وأشار محافظ الفيوم، أن معارض "أهلاً مدارس" تأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي، للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، ووجه "الأنصاري"، مدير مديرية التموين، بالتنسيق مع رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، بالتوسع في إنشاء معارض أهلاً مدارس بجميع مراكز المحافظة، وزيادة الكميات المعروضة من السلع بها، مع المتابعة المستمرة لهذه المعارض، لخلق جو من التنافس الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.