توقعات بإجراء الانتخابات البرلمانية في سوريا في وقت لاحق الشهر الجاري

من المتوقع إجراء أول انتخابات برلمانية في سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الحالي.

لكن محمد الأحمد، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه بسبب التغييرات المستمرة في سوريا، قد تكون هناك "تغييرات في المواعيد".

ووفقا للأحمد، ستُنشر القوائم الانتخابية النهائية في 18 سبتمبر.

ومن المقرر إجراء التصويت في الأسبوع التالي.

وكان قد تقرر في السابق إجراء الانتخابات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر. ولم يُذكر سبب لتغيير الموعد.

ومن غير الواضح متى ستجرى الانتخابات في محافظة السويداء الجنوبية، ذات الأغلبية الدرزية، ومحافظتي الحسكة والرقة الشماليتين الشرقيتين، الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بقيادة الميليشيات الكردية. والعلاقات بين قسد والحكومة السورية متوترة.

وفي نهاية شهر أغسطس الماضي أعلنت الهيئة العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات الثلاث إلى أجل غير مسمى لأسباب أمنية. وقالت مصادر سورية مقربة من الحكومة إن الانتخابات هناك ستُجرى عندما يسمح الوضع الأمني ​​بذلك.

وفي يوليو الماضي، اندلع القتال في السويداء بين القبائل الدرزية والسنية، ولعبت فيه القوات الحكومية السورية والهجمات الإسرائيلية دوراً أيضاً.