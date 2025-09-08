قال مدير الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور منير البرش، إن أكثر من 200 مريض بالعناية المركزة بحاجة إلى أجهزة تنفس صناعي.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة الأقصىى، اليوم الاثنين، أن أي إخلاء عملية إخلاء لهذه الحالات يعني قتلها بشكل مباشر.

وأشار البرش إلى أن المستشفيات في قطاع غزة تعاني نقصًا حادًا في الموارد، ما يمنع الأطباء من إجراء العمليات الجراحية.

ولفت إلى أن أكثر من 200 حالة تحتاج جراحات عاجلة لكن النقص في المستلزمات الأساسية يعيق ذلك، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 106 إصابات بمتلازمة «جيلان باريه» بسبب تلوث المياه وغياب أدوات النظافة.

ونوه البرش، بأن الطواقم الطبية عاجزة عن تشخيص الأوبئة الجديدة المنتشرة بسبب نقص الإمكانيات.

وعلى صعيد حصيلة ضحايا الحرب، استشهد 40 فلسطينيًّا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الإثنين، وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 67 شهيدًا و 20 إصابة جديدة.

وأشارت في بيان، اليوم الاثنين، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,522 شهيدًا و163,096 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.