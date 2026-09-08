أوغندا في طريقها لتصبح أحدث دولة مصدرة للنفط في العالم

تستعد أوغندا لتصبح أحدث دولة مصدرة للنفط في العالم، حيث من المقرر أن تبدأ الشحنات التجارية من خامها الذي يحمل اسم "بيرل سويت" في ديسمبر المقبل، على أن ترتفع إلى 230 ألف برميل يومياً في غضون 3 سنوات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت بلومبرج، إن وزير الطاقة الأوغندي ومسئولين كبار آخرين يعتزمون تسويق خام "بيرل سويت" للمشترين خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول الذي تنظمه "إس آند بي جلوبال إنرجي" المنعقد في سنغافورة حاليا.

ونقلت بلومبرج عن بروسكوفيا نابانجا، الرئيسة التنفيذية لشركة النفط الوطنية الأوغندية، قولها في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تسعير النفط الخام المتوسط إلى الثقيل، منخفض الكبريت، مقابل خام برنت القياسي العالمي .

وأوضحت إيرين بولين باتيبي، الأمينة الدائمة لوزارة الطاقة، أن إنتاج "بيرل سويت" سينطلق في البداية من حقل "كينج فيشر" الذي تديره شركة "سينوك" أكبر منتج في الصين للنفط الخام والغاز الطبيعي البحري، بطاقة إنتاجية تبلغ 25 ألف برميل يومياً اعتباراً من ديسمبر المقبل، على أن ترتفع إلى 40 ألف برميل خلال 6 أشهر.

أما مشروع "تيلانجا" الأكبر، الذي تديره شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، فسيبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2027.