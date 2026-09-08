الجيش اليمني يعلن تحرير منطقة اليتمة في محافظة الجوف من الحوثيين

قالت القوات المسلحة اليمنية إنها حررت منطقة اليتمة في محافظة الجوف، شمال شرق البلاد، بعد يوم واحد من إطلاق عملية واسعة لتحرير المحافظة من مليشيا الحوثي.

وأكد المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، صباح الثلاثاء، تحرير منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف من مليشيا الحوثي، مشيرا إلى «استمرار التقدم الميداني حتى اللحظة».

وتُعدّ المعارك الحالية الأعنف في اليمن منذ سنوات، بعدما شن الحوثيون، منذ الخميس، هجومًا بريًا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، في محاولة للتقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الإستراتيجي تسيطر عليها الحكومة.

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات واسعة على جبهات عدة، وقالت إنها استعادت مواقع وأفشلت محاولات تسلل للحوثيين.

وقالت القوات الحكومية، إنها نفّذت 13 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء. كما نفّذت غارات أخرى على مواقع وتجمعات ومعسكرات للحوثيين في جبهات مأرب ومناطق أخرى.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، التابعة للحكومة اليمنية، إن قواتها سيطرت، الاثنين، على نقيل وجبل الكورة في جبهة الكدحة بمديرية مقبنة، غربي مدينة تعز، عقب مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي.

ويعد جبل الكورة من المواقع الجبلية الحاكمة والمطلة على أجزاء من منطقة الكدحة، ويمر عبره الطريق الرابط بين مدينتَي تعز والمخا على الساحل الغربي.

في حين أكد مصدر عسكري حكومي أن «القوات المسلحة تمكنت من تثبيت مواقع لها شمال مدينة حيس، بعد تقدمها في المنطقة»، في إشارة إلى المديرية الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي لمحافظة الحديدة، على خط المواجهة وعلى بعد أقل من 30 كيلومترًا من ساحل البحر الأحمر، وفق فرانس برس.