الاحتلال يجبر سكان منازل مقابلة لمخيم طولكرم على إخلائها

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أصحاب عدد من المنازل المقابلة لمخيم طولكرم، على إخلائها، بحجة تنفيذ أعمال تفجير في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال أجبرت سكان المنازل المستهدفة على مغادرتها اعتبارا من الآن وحتى الساعة الخامسة مساءً، وفتح النوافذ لتنفيذ أعمال تفجير.

وتمتد المنطقة المستهدفة من المنازل المقابلة للمخيم والمحيطة بمدخله الشمالي وحتى مركز العودة، إضافة إلى المنطقة الواقعة في شارع نابلس القريبة من إشارات الدعمة من جهة ضاحية ذنابة.

ويواصل مخيم طولكرم، مواجهة عدوان الاحتلال لليوم الـ590 على التوالي، في ظل حصار مشدد وإجراءات عسكرية متواصلة، شملت تهجير سكان المخيم قسرا والاستيلاء على منازلهم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وسط إطلاق يومي للأعيرة النارية والقنابل الضوئية.

كما تمنع قوات الاحتلال سكان المخيم من العودة إلى منازلهم، في ظل استمرار الانتشار العسكري وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.