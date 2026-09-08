الرئيس اللبناني: نتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير الذي يستهدف أمن السعودية

أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت اليوم مدنًا سعودية عدة، منها أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، والتي طالت أعيانًا مدنية واقتصادية وأدت إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وقال في بيان، اليوم الثلاثاء: «إننا في لبنان نتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها، ونستنكر بشدة هذا العمل العدواني الذي يشكل انتهاكًا صريحًا لسيادة دولة شقيقة وتهديدًا مباشرًا لسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها».

وأكد عون «تضامن لبنان الكامل، رئيسًا وشعبًا، مع المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا في مواجهة هذا الاعتداء الآثم»، مشددًا على أن «أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من أمن لبنان والمنطقة العربية بأسرها، وأن أي استهداف لسيادتها يستوجب إدانة عربية ودولية جامعة».

وجدد الرئيس اللبناني، في ختام بيانه، تأكيده على وقوف لبنان إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما يصون أمنها واستقرارها وسيادتها.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية، إنها نفذت اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية «نوعية وواسعة» في العمق السعودي، بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبأ» التابعة للجماعة، أوضحت الحوثي أن العملية استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان، وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وزعم البيان أن «الإصابات كانت دقيقة ومباشرة وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت»، مُدعيًا أن «العملية جاءت في إطار الرد على العدوان على اليمن، ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل».

وحمّلت المملكة العربية السعودية مسئولية التصعيد، قائلة إن «كل اعتداء على البلد والشعب اليمني سيقابل برد حازم، وإنها لن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع».

وقالت السلطات السعودية إن العمليات في بعض منشآت الطاقة في المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، توقفت اليوم الثلاثاء عقب هجمات شنها الحوثيون ‌المتحالفون مع إيران في اليمن وأسفرت عن إصابة أكثر من 70 شخصا.

وذكرت وزارة الطاقة السعودية أن حرائق اندلعت في مواقع وأصيب عدة أشخاص، بينما هرعت فرق الإطفاء والطوارئ الأخرى لاحتواء النيران وتقييم الأضرار.

وأضافت الوزارة أن «الجهات المختصة تواصل التعامل مع ⁠تداعيات الاستهدافات، واتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والعاملين، واستمرارية الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة».