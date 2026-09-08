ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بالتحرش بعدد من الفتيات في مدينتي الشروق والمستقبل، وذلك بعد ساعات من هروبه، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى الفتيات، أفادت خلاله بتعرضها للتحرش من أحد الأشخاص أثناء وجودها في مدينة الشروق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبدأت في إجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات الأمنية وجمع المعلومات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، والاستماع إلى أقوال عدد من شهود العيان، لكشف تفاصيل الواقعة.

وكشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة أن المتهم لم يرتكب واقعة واحدة، وإنما تبين تورطه في عدة وقائع تحرش بفتيات في المكان، والتي وثقتها كاميرات المراقبة الخاصة بعدد من سكان المدينة، وتم فحص تلك الوقائع للوقوف على تفاصيلها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بعد هروبه بساعات، واقتياده إلى قسم الشرطة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وحرر محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.