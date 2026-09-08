سرقة 3 لوحات من متحف رينوار في فرنسا

قال بريان ماسون رئيس بلدية مدينة كاني سور مير، إن لصين سرقا 3 لوحات من متحف رينوار على الريفيرا الفرنسية، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وأضاف في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل «فيسبوك»، أن اللصين اقتحما المتحف قبل الساعة السادسة صباحا بقليل وسرقا أربع لوحات.

ونوه إلى أن الشرطة رصدتهما وطاردتهما، لكنهما تمكنا من الفرار بثلاث لوحات، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز».

وأشار إلى أنهما أسقطا ⁠إحدى اللوحات خلال المطاردة. وأضاف: «إن استهداف متحف رينوار هو استهداف لجزء من تاريخ وتراث كاني سور مير. وهذه الأفعال خطيرة بشكل كبير».

وأنشئ المتحف في 1960 بقصر الرسام الانطباعي بيير أوجوست رينوار، على تلة في كاني سور مير قرب نيس، حيث توفي في 1919. وتضم المجموعة المعروضة في المتحف 13 لوحة للرسام ونحو 40 منحوتة، إلى جانب أثاث ‌وصور ⁠فوتوغرافية.

ولم يحدد ماسون اللوحات المسروقة. وبيعت أغلى أعمال رينوار في مزادات في السابق بعشرات الملايين من الدولارات.

وقالت الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون «يوروبول» الشهر الماضي، إن لصوص الأعمال الفنية في ⁠أوروبا يرتكبون عمليات سطو أكثر عنفا، وإن العصابات المتخصصة حلت محلها مجموعات انتهازية مؤقتة يجري تجنيدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت يوروبول ⁠إن عملية السطو على متحف اللوفر في باريس في أكتوبر من العام الماضي كانت مثالا بارزا على ⁠ذلك، إذ هدد اللصوص الحراس والزوار وسرقوا مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو (102.3 مليون دولار)، مثل تاج الإمبراطورة أوجيني.