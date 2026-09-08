شركة ألمانية ناشئة تستعرض سلاح ليزر جديدا لمكافحة الطائرات المسيرة

تسعى شركة "جراوند إيه"، الألمانية الناشئة، إلى إتاحة قدرات موثوقة لمكافحة الطائرات المسيرة باستخدام سلاح ليزر متنقل.

وقال مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي توبياس برونه، الذي استعرض نظامه في برلين، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن من المقرر بدء الإنتاج التسلسلي لنظام الدفاع "جي إيه 1000" اعتبارا من العام المقبل.

وأضاف برونه: "في التطبيق العملي، نحتاج إلى نحو ثانية واحدة من تأثير الليزر لكل طائرة مسيرة"، موضحا أن الأمر يستغرق نحو 3 ثوان من الناحية التقنية للتعرف على الطائرة المسيرة، وربط النظام بها، وبدء عملية إسقاطها.

وبحسب البيانات، يظل قرار تشغيل النظام بيد الإنسان، وهو أمر يحظى بأهمية كبيرة في قواعد الاشتباك المحتمل في ألمانيا.

وتأسست شركة "جراوند إيه" في يناير الماضي، ويقع مقرها في دوسلدورف ولها فرع في برلين. وبحسب بياناتها، جمعت الشركة 9 ملايين يورو من مستثمرين في يونيو الماضي.

وعقب سلسلة من أعمال التخريب التي استهدفت شركات ومنشآت مهمة، تجرى داخل الحكومة الألمانية وبالتنسيق مع الولايات مشاورات بشأن صلاحيات جديدة لمكافحة الطائرات المسيرة وتدابير حماية إضافية.