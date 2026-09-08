الزمالك يستضيف أبو قير للأسمدة لمطاردة القمة

تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة مباراتين قويتين، أبرزهما لقاء الزمالك مع أبو قير للأسمدة في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي.

يدخل الزمالك صاحب الأرض والجمهور اللقاء بحثاً عن استمرار الانتصارات من أجل المنافسة على صدارة الدوري الممتاز التي يشغلها حالياً الأهلي وبيراميدز برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، بينما يمتلك الأبيض 7 نقاط في رصيده من التعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري في ضربة البداية ثم الفوز على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية قبل أن ينتزع فوزاً صعباً أمام منتخب السويس بتروجت بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة.

وشهدت التدريبات الأخيرة حالة من التركيز الشديد على علاج الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في المباريات المحلية أو في ضربة البداية الافريقية أمام بطل جيبوتي، حيث أبدى معتمد جمال المدير الفني للزمالك استيائه الشديد من أداء اللاعبين و الأخطاء التي ظهرت في المباريات الأخيرة.

و طالب معتمد جمال لاعبيه بالتركيز أمام مرمى الخصوم وضرورة انهاء الهجمات بشكل جيد وعدم الرعونة والاستعجال خاصة وأن الفرص نادرة في ظل الأداء الدفاعي الذي يجده الأبيض من باقي الأندية.

ومن المقرر أن يكون تشكيل الزمالك نفس تشكيل الفريق في مباراته الأخيرة أمام بطل جيبوتي بدوري أبطال أفريقيا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق في الموسم الحالي.

على الجانب الأخر يسعى فريق أبو قير للأسمدة بقيادة مدربه المميز مجدي عبدالعاطي لتحقيق نتائج مميزة أمام الزمالك من أجل تعويض الخسارة في آخر مباراتين بالمسابقة.

يدخل أبو قير للأسمدة اللقاء ولديه 3 نقاط من 3 مباريات، حقق الفوز في مباراة واحدة أمام البنك الأهلي في افتتاح الدوري، والخسارة في مباراتين أمام بيراميدز و الاتحاد السكندري بنتيجة 2- صفر.

تاريخياً يخوض مجدي عبد العاطي مباراته السابعة ضد الزمالك، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات، وتقابل في مواجهة واحدة سابقة مع معتمد جمال، حقق الأخير الفوز بها.