سول: إيقاف المفاعل النووي هانبيت 2 مع انتهاء عمره الافتراضي

من المقرر أن يتم إيقاف عمل المفاعل النووي الكوري الجنوبي "هانبيت 2" يوم الجمعة المقبل، مع انتهاء عمره التصميمي الافتراضي البالغ 40 عاماً، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلاً عن وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ونقلت يونهاب عن موقع محطة هانبيت للطاقة النووية قوله اليوم الثلاثاء، إن المفاعل سيخضع لعمليات تفتيش قانونية وصيانة روتينية، في انتظار اتخاذ قرار بشأن تمديد عمره التشغيلي.

كما ستقرر اللجنة الوطنية للسلامة والأمن النووي ما إذا كانت ستمدّد عمر المفاعل، بعد مراجعة قد تستغرق عامين كاملين.

ويشار إلى أن تسعة من أصل 26 مفاعلاً نووياً تعمل حاليا في كوريا الجنوبية، ومن بينها المفاعلان هانبيت 1 و2، قد بلغت نهاية عمرها التصميمي الافتراضي، وتقدمت بطلبات لمواصلة التشغيل.