أكد أشرف عبدالعزيز، محامي أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، أنه تقدم باستئناف على قرار لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة بشأن حفظ شكوى اللاعب ضد نادي الزمالك، مشددًا على أن عدم إخطاره بحيثيات القرار يمثل إخلالًا بحقوق الدفاع.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "تم إخطاري بقرار حفظ شكوى زيزو ضد الزمالك يوم 15 يوليو من لجنة شؤون اللاعبين، وفي نفس اليوم طلبت الاطلاع على حيثيات الحكم، والقانون يمنحني 10 أيام للاستئناف على القرار".

وأضاف: "حتى الآن لجنة شؤون اللاعبين لم تخطرني بحيثيات القرار، ونريد معرفة أسباب القرار، وده يؤدي من وجهة نظري إلى طلبات أمام لجنة الاستئناف ببطلان قرار لجنة شؤون اللاعبين بشأن حفظ شكوى زيزو ضد الزمالك، بسبب عدم صدور حيثيات الحكم".

وتابع: "لو اتحاد الكرة بعت الحيثيات دلوقتي، ده لا يصحح بطلان القرار لأنه مر أكثر من شهرين على القرار".

وأوضح محامي زيزو: "طيب لو أنا لم أقدم الاستئناف على القرار خلال 10 أيام، وانتظرت لحين إرسال الحيثيات، ماذا كان سيحدث؟ أي قرار في الدنيا بيكون ليه حيثيات".

وواصل: "لو الحيثيات طلعت دلوقتي هطعن عليها بالتزوير، لأن باب الاستئناف أغلق ولم أستلمها خلال 10 أيام من الحكم".

وتساءل عبدالعزيز: "إيه سر إخفاء الحيثيات؟ وهل تم كتابة حيثيات القرار ولا هو حفظ وخلاص للشكوى؟".

وكشف محامي اللاعب عن تفاصيل جديدة بشأن إجراءات لجنة شؤون اللاعبين، قائلًا: "لجنة شؤون اللاعبين أخطرتني عبر البريد الإلكتروني يوم 6 يوليو، وطلبوا مني تقديم أي شيء جديد في القضية ومنحوني مهلة أسبوعين، والقرار صدر 14 يوليو، وده يعد إخلالًا بحق الدفاع".

وأشار إلى أن طلباته أمام لجنة الاستئناف تضمنت: "إلغاء قرار لجنة شؤون اللاعبين بحفظ شكوى زيزو ضد الزمالك، وإلزام الزمالك بتسديد مستحقات اللاعب والبالغة 82 مليون جنيه ونصف".

وأكد عبدالعزيز: "الزمالك لم يتقدم بأي إيصال سداد لاستلام زيزو لمستحقاته في عقده الأخير".

وبشأن ما تردد عن تقدم الزمالك ببلاغ ضد اللاعب، قال: "لم نتلق أي إخطار من النيابة العامة عن تقديم الزمالك بشكوى ضد زيزو كما ذكر كمال شعيب محامي الزمالك".

وكشف محامي زيزو عن الخطوة المقبلة حال صدور قرار ضد اللاعب، قائلًا: "سيتم اللجوء للكاس، في أعقاب قرار لجنة الاستئناف في حالة صدور قرار في غير صالح اللاعب أو بمقابل مادي غير المحدد".

واختتم أشرف عبدالعزيز تصريحاته قائلًا: "زيزو لو لاعب أجنبي كان سيتقدم بشكل مباشر للمحكمة الرياضية الدولية كاس، وكان سيحصل على مستحقاته مثل اللاعبين الأجانب، ولكنه لأنه مصري يتم اللجوء أولًا لاتحاد الكرة".