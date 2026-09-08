وزير النقل ونظيره الفرنسي يتفقدان محطة تحيا مصر لتشغيل المحطات بميناء الإسكندرية

الوزير: الدولة تعمل على تحويل الموانئ المصرية لموانئ محورية وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت العالمية

أجرى كامل الوزير، وزير النقل، وفيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي، وبحضور السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا في مصر، زيارة ميدانية لمحطة تحيا مصر لتشغيل المحطات بميناء الإسكندرية، التي تتولى شركة CMA CGM الفرنسية إدارتها وتشغيلها، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التجارة والاستثمار.

وكان في استقبال الوزيران كل من اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء ايهاب صلاح الدين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء حسين الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري، ومحمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.

وخلال الزيارة، بحسب بيان الوزارة اليوم، استمع الوزيران إلى شرح من رئيس مجلس إدارة المحطة اللواء بحري محمود خضير، الذي أوضح أن المحطة مشروع اقتصادي ضخم ونموذج ناجح للشراكة المصرية الفرنسية، بطاقة استيعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة و15 مليون طن بضائع عامة، وأسهمت في توفير 1000 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة من خلال نحو 25 شركة.

وقال خضير إن مساحة المحطة تبلغ 500 ألف م²، بأطوال أرصفة 2500 متر وأعماق تصل إلى 17.5 متر، وتستقبل سفنا بأطوال تصل إلى 400 متر وحمولات تصل إلى 24 ألف حاوية مكافئة، وتضم 4 أوناش رصيف عملاقة و12 ونش ساحة و1260 حاوية مبردة، بالإضافة إلى مخزنين مساحة كل منهما 4500 م².

وأضاف أنه منذ إنشائها استقبلت المحطة 1360 سفينة، وتم تداول نحو 2.5 مليون حاوية مكافئة، منها 38% ترانزيت، بما دعم وضع ميناء الإسكندرية على خريطة تجارة الترانزيت بشرق المتوسط، منوها إلى أنه تم ربطها بخطوط السكك الحديدية، وبدأ التشغيل التجريبي في يناير 2025، واستقبلت 360 قطارا تم خلالها تداول نحو 35 ألف حاوية مكافئة.

وخلال تفقد غرفة التحكم، أوضح المدير التنفيذى للمحطة، أنس الصميلي، أن المحطة ثمرة اتفاقية الشراكة الموقعة في نوفمبر 2021 بين شركة موانئ مصر البحرية ومجموعة CMA CGM، والتي أسهمت في نقل الخبرات وتطوير الكوادر ورفع كفاءة التشغيل، خاصة حاويات الترانزيت، لافتا إلى أن المحطة مثلت أول استثمارات المجموعة في مصر، وتلاها التوسع في ميناء أكتوبر الجاف والعين السخنة، كما تمثل البوابة البحرية الشمالية للممر اللوجستي بين الإسكندرية والعين السخنة، حيث تعتمد المحطة على منظومة رقمية متكاملة تشمل أنظمة التشغيل والتخطيط والصيانة والتعرف الآلي والبوابات الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأكد إبراهيم علي، رئيس قسم العمليات للمحطة، أن مركز القيادة والتحكم بالمحطة يدير لحظيا جميع أنشطة المحطة، من وصول السفن وحركة الحاويات حتى خروجها عبر البوابات، من خلال نظام موحد للتخطيط والتنسيق والمتابعة. كما تم تصنيف المحطة ضمن أعلى محطات CMA CGM أداءا، حيث يدير النظام عمليات التفريغ والتحميل ويوجه المعدات والمشغلين ويحدث البيانات فورا، إلى جانب إدارة البوابات بالحجز المسبق والتعرف الآلي على الشاحنات بالكاميرات وأجهزة الاستشعار، بما يعزز التحكم التشغيلي وسرعة القرار والتتبع وكفاءة التشغيل.

وعقب ذلك، تفقد الوزيران المحطة وتابعا أعمال التشغيل اليومية، بما يشمل استقبال السفن وتداول الحاويات.

وفي تصريحات صحفية خلال الجولة، أكد وزير النقل أهمية تطوير الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر ومزاياها كنقطة التقاء ومرور على خطوط الملاحة العالمية.

وقال إن الدولة تعمل على تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ محورية وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت العالمية، وخدمة الصادرات وفتح أسواق جديدة لها، من خلال خدمات ملاحية مباشرة وحلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط، منوها إلى أن أكبر خطوط الملاحة العالمية تعمل في الموانئ المصرية، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمصري وجذب الخطوط الملاحية العالمية.

وأكد الوزير أن التعاون بين وزارة النقل المصرية ممثلة في شركة موانئ مصر، ووزارة النقل الفرنسية ممثلة في شركة CMA CGM، يمثل نموذجًا رائدًا للشراكة الاستراتيجية ويعكس عمق العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين، خاصة في النقل البحري والموانئ، بما يدعم المصالح المشتركة وحركة التجارة العالمية.

وأضاف أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتطوير ورفع كفاءة جميع الموانئ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي، موضحا أن الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري، كإحدى ركائز رؤية مصر 2030، ترتكز على عدة محاور رئيسية: تطوير وإنشاء الموانئ البحرية، وتطوير الأسطول البحري، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية.

وذكر الوزير أن هذه الشراكات تستهدف جذب وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية، ومضاعفة طاقات التشغيل والتوسع في تجارة الترانزيت، لافتا الى التعاون مع CMA Terminal في إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بالتحالف مع شركة موانئ مصر البحرية، إلى جانب التعاون في محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء العين السخنة عبر تحالف يضم HPH وCMA Terminal والخط الملاحي الثالث عالميا CMA CGM والخط الملاحي الرابع عالميا COSCO.

وأكد الوزير أن محطة تحيا مصر أحد المشروعات المهمة ضمن استراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية والمناطق الحدودية ومناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، من خلال شبكة متطورة من خطوط السكك الحديدية، بما يعزز تكامل منظومة النقل واللوجستيات ويدعم التجارة والاستثمار ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.