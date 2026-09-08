الكويت: اعتداءات الحوثيين على السعودية تقويض للأمن والاستقرار الإقليميين

أعربت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها "الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت أعياناً مدنيةً واقتصاديةً في عدد من مدن المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة المملكة، وتهديدٍ مباشرٍ لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرقٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدٍ خطيرٍ وغير مبررٍ من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين".

كما أعربت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم، عن إدانة دولة الكويت "لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، بما يشكّل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية، وإمدادات الطاقة العالمية، والتجارة الدولية".

وأكدت تضامن دولة الكويت المطلق مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها، وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشددةً على أن أمن المملكة جزءٌ لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.