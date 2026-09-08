أوكرانيا: هجمات روسية على كييف ومنطقة أوديسا بعشرات الصواريخ والدرونز

أعلنت أوكرانيا، اليوم ‌الثلاثاء، إن روسيا أطلقت عشرات الصواريخ و166 طائرة بدون طيار (درون) في هجوم خلال الليل استهدف بشكل رئيسي المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف ومنطقة أوديسا بجنوب ‌البلاد.

وذكرت ⁠القوات الجوية الأوكرانية عبر تليجرام أنها أسقطت 142 طائرة ⁠درون، و31 صاروخا من أصل 32 ⁠صاروخا من طراز كروز، ⁠وصاروخين باليستيين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

واستأنفت روسيا هجماتها بعد مغادرة مبعوثي السلام الأمريكيين، جاريد كوشنر، ⁠وستيف ويتكوف، كييف عقب اجتماع مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، في الوقت الذي جددت فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساعيها لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان المبعوثان قد وصلا بعد إجراء محادثات في موسكو حيث أعلن الكرملين بعدها أنه لا يستبعد استئناف المفاوضات الثلاثية.

فيما قال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، على منصة إكس: "في اللحظة التي غادر فيها مبعوثا السلام للرئيس الأمريكي، شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما هائلا ومروعا آخر على كييف".

وأضاف سيبيها :"صواريخه الباليستية تتحدث بصوت أعلى من كلماته عن الدبلوماسية"، داعيا الحلفاء إلى تكثيف الضغط على موسكو وتوفير صواريخ اعتراضية لإسقاط الصواريخ الباليستية، ‌إذ إن ⁠مخزونات كييف منها تتناقص إلى مستويات حرجة.