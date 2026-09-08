ألفاريز ضمن قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة ليفربول

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد قائمة فريقه لمواجهة ليفربول في الجولة الأولى من بطولة دوري ابطال أوروبا.

وتشمل القائمة المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، والذي يحيط الغموض بمستقبله مع النادي، في ظل رغبته الواضحة في الرحيل والانتقال لنادٍ آخر، لاسيما برشلونة الذي لم يدّخر جهدا في محاولات ضمه، وكذلك أرسنال الإنجليزي.

وفيما يلي قائمة أتلتيكو حسبما أعلن الحساب الرسمي للنادي عبر "إكس": موسو – أوبيد فارجاس – ميندوزا – جوني – كوكي – كانج إن – باريوس – أليكس باينا – لوكمان – أوبلاك – ماركوس يورنتي – دافيد – هانكو – مارك بوبيل – خوليان ألفاريز – جوليانو سيميوني – روميرو – جريمالدو – هيولماند – لو نورماند – إزيكيل – دومينيجيز – مارتينيز – كاستيو

وكان ألفاريز قد أثار استياء جماهير أتلتيكو بسبب عدم جديته في البقاء مع النادي وتمسكه بالرحيل.