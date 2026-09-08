حماس تحذر من جرائم الحرب المتصاعدة التي ترتكبها حكومة الاحتلال وجيشها

حذرت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، من جرائم الحرب المتصاعدة التي ترتكبها حكومة الاحتلال وجيشها، ومن تداعيات إعلانها عن عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وما رافقها من حصار مطبق، وإغلاق للمداخل، وتجريف للبنية التحتية، واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الثلاثاء، إن مدينة القدس وبلداتها ومخيماتها ستبقى فلسطينية خالصة، وإن محاولات الاحتلال عزلها وتهويدها وفرض سيطرته عليها ستتحطم أمام صمود أهلها وإرادتهم وثباتهم على أرضهم.

وشددت على أن «آلة حرب الاحتلال لن تفلح في تمرير مخططاته ومشاريعه الاستيطانية»، معقبة: «فشعبنا سيبقى صامدا ومتمسكا بأرضه وحقوقه، حتى دحر العدوان وإنهاء الاحتلال».

ودعت دول العالم، رسميا وشعبيا، إلى تحرك واسع وفاعل للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، ومحاسبة قادته على جرائمهم، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد للفلسطينيين في مواجهة عدوان الاحتلال المتصاعد.

واستشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي نابلس وقلقيلية شمالي الضفة الغربية، في وقت مبكر من صباح الاثنين، في حين أطلق جيش الاحتلال عملية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دورا جنوب الخليل، ونفّذت حملة مداهمات واعتقالات، وشرعت في هدم مساكن بخربة الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية، وفقا لمراسل الجزيرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بدأ مع قوات من حرس الحدود وجهاز الشاباك عملية واسعة النطاق شرقي القدس.

وفرضت قوات الاحتلال حظر التجوال على السكان في مخيم شعفاط وبلدة عناتا، وشرعت في مداهمة منازل يعود بعضها لأسرى محررين، كما داهمت عددا من المنازل بذريعة أن بعض سكانها صوروا الآليات العسكرية أثناء عملية الاقتحام.

وفي تعليقها، قالت محافظة القدس إن ما يجري في عناتا هو استمرار للحملة العسكرية الإسرائيلية لفرض حصار على شمال شرق القدس، مؤكدة أن قوات الاحتلال تفرض حظرا للتجول في عناتا وتمنع وصول طواقم الإسعاف إلى المرضى والحالات الطارئة.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 100 شخص منذ بدء الحملة وهو مستمر في المداهمات والتحقيقات الميدانية، وأن قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على بلدة عناتا ومخيم شعفاط شمال شرقي القدس.

وأشارت المحافظة إلى أن الحصار أدى إلى تعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وشلل واسع في الحياة اليومية لنحو 80 ألف مواطن.