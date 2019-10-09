إياد نصار عن شماتة البعض بوفاة طلعت زكريا: «انحطاط إنساني كامل»

علق الفنان إياد نصار، على بعض التدوينات التي تعكس شماتة البعض بوفاة الفنان طلعت زكريا، قائلًا: «انحطاط إنساني كامل، إنت فقدت كل معاني الإنسانية».

وأضاف في لقاء لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الثلاثاء، «مش عارف إزاي ممكن حد يعيش بكم الكره ده، الإنسان يولد عنده شعورين الخوف والحب، إنما الكره شيء بتتعلمه، إنت بتعلم نفسك الكره طول الوقت».

وأردف: «الكره بياكل البني آدم، مفيش وقت إننا نشمت، إنت بتتاكل من جوا، إنت انتهيت كإنسان»، ناعيًا الفقيد: «رحمة الله على طلعت زكريا وأتمنى أن يُلهم أهله الصبر والسلوان».

وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان طلعت زكريا عن عمر 58 عاما، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة أمس