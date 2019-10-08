طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أيمن أبو العلا، الحكومة بأخذ توصيات البرلمان مأخذ الجدية وعدم تجاهلها، وأن يهتم الوزراء بالتواصل مع النواب لحل مشكلات المواطنين.

وقال أبو العلا في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، عقب كلمة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: «الحكومة وعدتنا بمشروع بناء الإنسان يعنى صحة وتعليم ومعيشة وثقافة وغيرها، وبخصوص الصحة، من ناحية المبادرات الرئاسية رائعة لكن للأسف الشديد كثير من المستشفيات غير لائقة بالمواطن المصرى، وطلبنا نعمل مجموعة بناء الإنسان مثل المجموعة الاقتصادية، وطلبنا زيادة عدد الأطباء والتخصصات، وطلبنا وزير التعليم العالى يزود العدد ولم يرد علينا».

وواصل: «نحن ندرك أن هذه الحكومة جاءت فى ظروف صعبة يتم فيها إصلاح اقتصادى، وكيف تعانى من بيروقرطية فى الديوانات الحكومية، وكذلك نشيد بالمؤشرات الاقتصادية من المحافل الدولية بشأن النهوض بالاقتصاد المصرى، لكن هل مردود هذه الإصلاحات الاقتصادية وصلت المواطن المصرى فى الشارع، الحقيقة لا، والنواب منفعلون لأن الشعب يعانى من ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة».

ودعا أبو العلا بمراعاة المواطنين البسطاء فى قرارات الإزالة وفى تقنين الأوضاع، خاصة مع الذين يسكنون فى منازل منذ سنوات طويلة.

وقال: «ازاى واحد ساكن فى بيت الأسرة تعيش فيه من أيام جد جده، تيجى النهاردة تطالبه وتقوله قنن وضعك، وتطلب منه 1400 جنيه للمتر يجيبهم منين؟!».