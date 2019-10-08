الرئيس الألباني ووزير الخارجية النمساوي يبحثان العلاقات الثنائية بين بلديهما

بحث الرئيس الألباني إلير ميتا، اليوم الثلاثاء، مع ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا في العاصمة الألبانية «تيرانا» العلاقات الثنائية بين البلدين، وترتيبات رئاسة ألبانيا لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي العام المقبل 2020.

وذكر بيان للخارجية النمساوية اليوم أن وزير الخارجية يجرى جولة في شمال مقدونيا وألبانيا لبحث تقديم الدعم لهما في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان أن شالينبرج التقى أيضا رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما وكاجاك جنت وزير الخارجية بالوكالة.. وتطرقت المباحثات إلى تقديم مساعدات نمساوية لألبانيا لمواجهة كارثة الزلازل في غرب البلاد، إضافة إلى تقديم الدعم الكامل لانضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي.