أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراره النهائي في أزمة مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، وذلك بعد الاجتماع الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء.

واجتمعت لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي "كاف" اليوم في مقرها الرئيسي بالقاهرة من أجل البت بشكل نهائي في أزمة مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون فوت بالقاهرة يوم 24 من أكتوبر الجاري، على أن يتحدد من خلالها الفريق المتأهل إلى دور المجموعات من البطولة الإفريقية، بالإضافة إلى تحمل "كاف" النفقات الخاصة بالفريق السنغالي.

وكان "كاف" قد أوضح في بيانه أنه من المقرر أن يحدد الزمالك ملعب المباراة في موعد أقصاه يوم 12 من أكتوبر الجاري، كما أنه سيقوم بوضع إجراءات في المستقبل من شأنها أن تحد من ظهور أزمة جديدة تتعلق بهذا الصدد.

وكان فريق جينراسيون فوت السنغالي رفض خوض مباراة الإياب على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بدلا من بتروسبورت بالقاهرة، مما أدى إلى أن مراقب المباراة قرر احتساب اللقاء لصالح الزمالك بالفوز بثلاثة أهداف دون رد.

وأصدر الكاف بيانًا رسميًا عقب نهاية مباراة الإياب قرر فيه تعليق نتيجة المباراة وعقد اجتماعًا طارئًا للجنة الأندية للبت في نتيجة المباراة.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت والتي أقيمت في السنغال كانت قد انتهت بفوز الفريق السنغالي بهدفين لهدف.