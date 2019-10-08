نشطاء المناخ يحتلون ميدانين شهيرين في لندن لليوم الثاني على التوالي

احتلت مجموعات من نشطاء المناخ اثنين من أشهر ميادين العاصمة البريطانية لندن لليوم الثاني على التوالي، بعدما ألقت الشرطة القبض على أكثر من 300 شخص، وأعادت فتح جسرين تم إغلاقهما أمس الاثنين.

وأغلقت مجموعات من حركة "إكستينكشن ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض) و"جلوبال جاستس ريبيليون" وجماعات أخرى ميدان "ترافالجار" (الطرف الأغر) وميدان البرلمان مجددا أمام حركة المرور اليوم، بعد أن أقام كثير من النشطاء في الموقعين منذ ليلة أمس.

وكانت الشرطة ألقت القبض على 319 متظاهرا بحلول منتصف الليل.

وغردت شرطة لندن اليوم الثلاثاء على موقع "تويتر" للتواصل: "جرى نشر رجال الشرطة خلال الليل في عدة مواقع بوسط لندن".

وجرى فتح جسري "لامبيث" و"ويستمينستر" أمام حركة المرور اليوم، بعد أن أغلقهما المتظاهرون أمس الاثنين.

يشار إلى أن حركة "إكستينكشن ريبيليون" تأسسست في بريطانيا، ويطالب محتجوها في أنحاء العالم حكوماتهم بـ "قول الحقيقة" بشأن التغير المناخي، وإعلان "حالة طوارئ مناخية وبيئية"، وإلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2025.