شيرين: أول مرة احتفل بعيد ميلادي وأنا بضحك

‏نشرت المطربة شيرين عبد الوهاب عددًا من التغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر بمناسبة عيد ميلادها اليوم.

وقالت شيرين في التغريدات: "كل سنة وأنتم عيدي، دعاء أمي ليا كان محبتكم، ورضا ربنا عليا محبة الناس، ديمها عليا يا رب! السنة دي أول مرة بيجي عليا يوم ميلادي وألاقي نفسى بضحك وسعيدة".

وأضافت: "كل سنة كان بيكون اليوم ده بالنسبالي يوم حساب أنا عملت إيه ومعملتش إيه وكان لازم أعمل إيه، لكن السنة ديه حاسة إن فيه حاجة مختلفة وأهدافي اختلفت".

وتابعت: "سعيدة وبضحك علشان ببص على كل حاجة بإيجابية، زي إني الحمد لله على مدار ٢٠ سنة مقصرتش في شغلي وعملت شغلي بمنتهى الحب والحمد لله نجحت في كل حاجة عملتها وربنا كان توفيقه كبير".

واختتمت: "على المستوي الشخصي أنا سعيدة جداً بأحسن زوج في الدنيا لأنه جوزي وأخويا وصديقي وابني، وسعيدة ببناتي وعيلتي ربنا يباركلي فيهم وكل جمهوري في الوطن العربي كله اللي بيخليني أحس أن كل البلاد بلدي".