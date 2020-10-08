ترامب: يمكن إعادة القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان قبل الكريسماس

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يمكن سحب القوات الأمريكية بشكل كامل من أفغانستان بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ينبغي علينا إعادة العدد القليل المتبقي من رجالنا ونسائنا الشجعان في أفغانستان إلى الوطن بحلول الكريسماس".

يأتي وعد ترامب بذلك قبل أقل من شهر على الانتخابات وتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن عليه في استطلاعات الرأي.

وكان ترامب قد جعل تقليص وجود القوات الأمريكية في الخارج موضوعا رئيسيا لحملته الانتخابية مع انتقاده للحروب الأمريكية "التي لا نهاية لها".

وقال ترامب في منتصف سبتمبر إنه يهدف إلى تقليص الوجود الأمريكي قريبا في أفغانستان إلى أربعة آلاف جندي.

ووقعت الولايات المتحدة في فبراير اتفاق سلام مع حركة طالبان لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

وبموجب الاتفاق، يتعين مغادرة جميع القوات الأجنبية أفغانستان في غضون 14 شهرا.