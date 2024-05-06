اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 15 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وقال بيان مشترك لهيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، رام الله، بيت لحم، قلقيلية، أريحا، وسلفيت، رافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها، منذ ساعات الأمس، دون معرفة حالات الاعتقال، لاستمرار العملية العسكرية.

وبذلك، ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو (8590).

وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يُذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.