بيرنز يعتزم لقاء نتنياهو في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس

من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتماعا مع مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز في القدس في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم، وفقا لما ذكره مسئول إسرائيلي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إنه بعد انهيار جهود مكثفة بذلتها الولايات المتحدة ومصر وقطر في التوسط للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس خلال عطلة نهاية الأسبوع، يسعى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من أجل إيجاد طريقة لإبقاء الأمل حيا في التوصل إلى اتفاق حتى مع توجيه إسرائيل رسائل لسكان شرقي رفح بالخروج إلى "منطقة إنسانية موسعة"قبل بدء عملية عسكرية محتملة.

وكان بيرنز، قد غادر القاهرة متوجها إلى الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء القطري أمس الأحد، ويزور إسرائيل اليوم الاثنين.