لقى عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، فى انفجار وقع أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد للشيعة فى ولاية قندوز الواقعة شمالى أفغانستان.



ووصف موقع «آماج نيوز» الإخبارى الانفجار الذى وقع فى مدينة خان آباد بأنه كان «فتاكا»، ونشر على حسابه فى «تويتر» لقطات صادمة توثق حجم الدمار وجثث قتلى داخل المسجد.



وذكر الموقع نقلا عن شهود عيان أن حصيلة ضحايا الانفجار الذى دوى أثناء صلاة الجمعة تصل إلى نحو 100 قتيل، فيما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصادر أفغانية القول بأن الانفجار أدى إلى مقتل 70 شخصا وإصابة 100 آخرين.



ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى رجالا ونساء يركضون فى الشارع ويصرخون بعد وقوع الانفجار. وحسب المعطيات الأولية، نفذ الهجوم من قبل انتحارى.



وعلى الرغم من أنه لم تعلن أى جماعة مسئوليتها عن الهجوم، فإن أفراد الطائفة الشيعية فى أفغانستان يتم استهدافهم منذ سنوات من قبل تنظيم «داعش» الإرهابى.



فى سياق متصل، قال وكيل وزارة الثقافة والإعلام فى حكومة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد، إن تنظيم «داعش الإرهابى لا يشكل تهديدا للبلاد، لكنه «يمثل صداعا».



وأضاف مجاهد: «نحن لا نسمى تنظيم داعش تهديدا، بل صداعا وفى بعض الأماكن يتسبب فى حدوث صداع، ولكن بعد كل حادثة يتم القضاء على مرتكبيها ونطردهم ونعثر على مخابئهم»، وفقا لقناة «طلوع نيوز» الأفغانية.