 إصابة 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية عقب اقتحام واسع لمخيم جنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية عقب اقتحام واسع لمخيم جنين

رام الله - د ب أ
نشر في: السبت 8 أكتوبر 2022 - 9:46 ص | آخر تحديث: السبت 8 أكتوبر 2022 - 9:46 ص
أُصيب 3 شباب فلسطينيين، اليوم السبت، برصاص القوات الإسرائيلية، عقب اقتحام واسع لمخيم جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر أمنية قولها إن "عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المخيم صباح اليوم، عقب تسلل وحدات خاصة في جيش الاحتلال (مستعربين) إلى المخيم، ومحاصرة منزل أسير محرر ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في محيط دوار سينما جنين، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق".

وأوضحت الوكالة أن "قوات الاحتلال حاصرت منزل عائلة أبو زينة، لاعتقال ابنهم محمد، وعندما لم تجده، اعتقلت شقيقه صالح".

ووفق الوكالة، "منعت تلك القوات الطواقم الصحفية ومركبات الإسعاف من الوصول للمخيم، لتغطية ما يدور، وسط تحليق مكثف لطائرة مروحية، وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان، واعتلاء القناصة أسطح البنايات التجارية وسط المدينة".

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