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الخارجية الروسية: إشارات واشنطن بشأن أوكرانيا غير واضحة لنا

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
أ ش أ
نشر في: السبت 8 أكتوبر 2022 - 7:32 م | آخر تحديث: السبت 8 أكتوبر 2022 - 7:32 م

قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "إن الإشارات التي تصلنا من واشنطن غير واضحة، فهذه الإشارات التي تتلقاها موسكو من الولايات المتحدة على الصعيد الأوكراني تجمع بين العداء الاستفزازي والتلميح بإمكانية الحوار".

وأضافت زاخاروفا: "لم تكن إشارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين واضحة في هذا الصدد، حيث أعلن أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة للاستجابة إذا أظهرت موسكو أي نوايا جدية وفي نفس الوقت نفى تماما إمكانية إيجاد حل دبلوماسي".

وتابعت زاخاروفا: "الشيء الرئيسي أن الخطوات الحقيقية للأمريكيين وأتباعهم تتناقض بشكل كلي مع الخطاب الاستعراضي المحب للسلام"، لافتا إلى أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا آخذة في الازدياد ويزداد كذلك عدد المرتزقة والمدربين الغربيين.

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