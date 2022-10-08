انطلق منذ قليل، فعاليات التوقيع على الإعلان السياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية، بين قوى إعلان الحرية والتغيير (التوافق الوطني) بقيادة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية بقيادة جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس حزب الاتحادي الأصل.

وألقى الناطق الرسمي بإسم الحزب الاتحادي الأصل عمر خلف الله، فقرات من الإعلان السياسي قبيل التوقيع عليه.

كما يلقى كلً من ممثل لجان المقاومة والنازحين أبو بكر موسى، مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس حزب الاتحادي الأصل، وعدد من السياسيين السودانيين.

وشارك في الحضور عدد من ممثلي البعثات الأجنبية والعربية في السودان.