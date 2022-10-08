كراتشي تسجل 268 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في الساعات الـ24 الماضية

سجلت السلطات الصحية في إقليم "السند" 268 حالة إصابة أخرى بفيروس "حمى الضنك" خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية عن وزارة الصحة بالإقليم قولها إنه من بين الحالات الـ268، للمرض الذي ينقله البعوض، 81 حالة بحمى الضنك، تم الإبلاغ عنها في منطقة "شرق كراتشي" و76 حالة في منطقة "وسط كراتشي" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك بالإقليم إلى عشرة آلاف و177 حالة هذا الشهر.

وبلغت حصيلة الوفيات بسبب الحمى في إقليم "السند" 42 حالة هذا العام و32 حالة في كراتشي.