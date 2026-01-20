استطلاع: ثلثا الألمان يرفضون دمج الولايات

كشف استطلاع حديث للرأي أن ثلثي الألمان يرفضون مقترح بدمج الولايات.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "شتيرن" الألمانية، فإن 64% من الألمان أعربوا عن معارضتهم لإعادة تنظيم الولايات الـ 16، بينما أيد ذلك 30%، ولم يدل 6% برأي.

وكان رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر قد طالب الأسبوع الماضي بدمج الولايات، لأن بعض الولايات الأصغر لم تعد بالكاد قابلة للاستمرار ويجب دعمها ماليا من ولاية بافاريا وغيرها، مشيرا إلى أن الكيانات الأكبر تكون أكثر نجاحا من الصغيرة، ما يعني أن هناك حاجة إلى "عدد أقل من الولايات، بكل بساطة". ولم يوضح زودر حتى عند الاستفسار أي الولايات التي يريد لها الدمج.

وأظهر الاستطلاع أن حتى في ولاية بافاريا يرفض 67% من المواطنين دمج الولايات. وتتشابه النتائج في ولايات أخرى كثيفة السكان مثل شمال الراين-ويستفاليا (61%) وبادن-فورتمبرج (69%). وليس من المستغرب أيضا أن سكان الولايات الأصغر التي يقل عدد سكانها عن 4 ملايين نسمة يعارضون مبادرة زودر بنسبة 65%. ولا يوجد فرق بين غرب ألمانيا (64%) وشرقها (65%) في معارضة المقترح.

وفي نوفمبر كان زودر قد انتقد أن ولاية برلين على سبيل المثال حصلت منذ انضمامها إلى نظام التوازن المالي بين الولايات في 1995 على أكثر من 94 مليار يورو من النظام، ولم تدفع سنتا واحدا في النظام حتى الآن، مضيفا أن هناك أربع ولايات فقط هي التي تقوم بالتسديد لنظام التوازن المالي، وقال: "بافاريا تدفع 60% بمفردها".