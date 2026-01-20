الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى أفغانستان بعد هجوم كابول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حثت الصين مواطنيها على تجنب السفر إلى أفغانستان، بعد وقوع انفجار دموي في مطعم صيني بوسط العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء أن السفارة الصينية في كابول حذرت من أن الوضع الأمني في أفغانستان مازال هشا في أعقاب انفجار دموي في مطعم بالعاصمة الأفغانية.

وحثت السفارة مجددا في بيانها المواطنين على تجنب السفر إلى أفغانستان والالتزام بالحذر إذا كانوا متواجدين بالفعل هناك.

ويشار إلى أن الهجمات التي تستهدف الأجانب تصاعدت منذ عودة طالبان إلى الحكم عام 2021، مما أثار مخاوف بين الدبلوماسيين والمستثمرين.

وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى بحياة صيني وستة أفغان.