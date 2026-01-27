أرشافين: أتمنى فشل أربيلوا مع ريال مدريد

أدلى أندريه أرشافين، نجم آرسنال السابق، بتصريحات حادة تجاه ألفارو أربيلوا المدير الفني الحالي لريال مدريد، متحدثًا عن رؤيته لأداء الفريق الملكي منذ تولي المدرب الإسباني المهمة خلفًا لتتشابي ألونسو.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية، أعرب أرشافين عن دهشته من وضع ريال مدريد في جدول ترتيب الدوري، مؤكدًا أن الأداء الذي يقدمه الفريق لا يعكس موقعه الحالي، خاصة مع اقتراب برشلونة منه بفارق نقطة واحدة فقط.

وشدد اللاعب الروسي السابق على أن أربيلوا يواجه تحديًا معقدًا في بداية مشواره التدريبي، معتبرًا أن الأزمة لا تتعلق بالجوانب الخططية بقدر ما ترتبط بقدرته على التواصل مع اللاعبين وبناء علاقة قوية داخل غرفة الملابس، وهو ما لم ينجح فيه تشابي ألونسو – على حد وصفه – خلال فترته مع الفريق.

واختتم أرشافين حديثه بتصريح مثير للجدل، أقر فيه بانتمائه لبرشلونة كمشجع، مؤكدًا أنه يتمنى عدم نجاح أربيلوا في مهمته مع ريال مدريد.

ويستعد ريال مدريد في الوقت ذاته لمواجهة قوية أمام بنفيكا البرتغالي، غدًا الأربعاء، في الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث يحل الفريق الملكي ضيفًا على ملعب النور في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يقوده فنيًا جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا.