رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى التحقيق في مزاعم إرسال مدني مسيرة إلى كوريا الشمالية

دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق شامل في قضية مدني متهم بتسيير طائرة مسيرة إلى كوريا الشمالية، وأصدر تعليماته للسلطات المختصة بإجراء تحقيق دقيق في القضية.

وأدلى لي بهذه التصريحات خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حيث استجوبت السلطات مدنيا حول ما إذا كان قد قام بتسيير طائرة مسيرة إلى كوريا الشمالية، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وقال لي: "من غير المقبول أن تتسلل طائرة مسيرة من قبل مدني إلى الأراضي الكورية الشمالية".

وكانت كوريا الشمالية قد زعمت في وقت سابق من هذا الشهر أن كوريا الجنوبية انتهكت سيادتها بتوغلات بطائرات مسيرة في سبتمبر من العام الماضي وفي 4 يناير الجاري.

وطالبت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، ذات النفوذ الواسع، سول بالاعتراف بالحادثة والاعتذار عنها.

ونفى الجيش الكوري الجنوبي هذه المزاعم، قائلا إن الطائرات المسيرة المعنية لم تكن من الطرازات التي يشغلها الجيش.